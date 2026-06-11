İnönü Belediyesi'nden çiftçilere su desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnönü Belediyesi'nden çiftçilere su desteği

İnönü Belediyesi\'nden çiftçilere su desteği
11.06.2026 15:47  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İnönü Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle, çiftçilerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışması başlatıldı. Çalışma, özellikle yaz döneminde artan su ihtiyacını karşılayarak üreticilere destek olmayı hedefliyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi ile Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, ilçe genelinde tarımsal üretimin ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla çiftçilerin su ihtiyacını karşılayacak sondaj çalışmaları başlatıldı.

İnönülü üreticilerin özellikle holder ve tanker dolumu ile hayvanların içme ve kullanım suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak çalışma, İnönü Ziraat Odası Kantarı karşısında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sondaj çalışmasının, özellikle yaz döneminde artan su ihtiyacının karşılanmasına destek olması ve üreticilerin günlük faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürebilmesine katkı sunması hedefleniyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi adına çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek; tarım ve hayvancılığın ilçe ekonomisinin temel unsurlarından biri olduğunu, üreticilere yönelik destek çalışmalarının imkanlar doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Programa İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Sarıkaya, İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftçi ile ilçe çiftçileri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çiftçilik, Ekonomi, İnönü, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü Belediyesi'nden çiftçilere su desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

15:42
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:50:06. #7.13#
SON DAKİKA: İnönü Belediyesi'nden çiftçilere su desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.