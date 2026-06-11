İnönü Belediyesi\'nden çiftçilere su desteği

Eskişehir İnönü Belediyesi ile Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, ilçe genelinde tarımsal üretimin ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla çiftçilerin su ihtiyacını karşılayacak sondaj çalışmaları başlatıldı.

İnönülü üreticilerin özellikle holder ve tanker dolumu ile hayvanların içme ve kullanım suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak çalışma, İnönü Ziraat Odası Kantarı karşısında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sondaj çalışmasının, özellikle yaz döneminde artan su ihtiyacının karşılanmasına destek olması ve üreticilerin günlük faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürebilmesine katkı sunması hedefleniyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi adına çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek; tarım ve hayvancılığın ilçe ekonomisinin temel unsurlarından biri olduğunu, üreticilere yönelik destek çalışmalarının imkanlar doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Programa İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Sarıkaya, İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftçi ile ilçe çiftçileri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR