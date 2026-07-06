İnönü\'te "Fırın Evi" projesi için ilk adımı atıldı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Dereyalak Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan "Fırın Evi" projesi için ilk adımı attı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların isteklerini dinlemeye devam ediyor. Yapılan istişareler sonucunda Dereyalak Mahallesi'nde yaşayan kadınların "Fırın Evi" talebini değerlendiren belediye ekipleri, projenin ilk aşaması olan yıkım ve hafriyat kaldırma çalışmalarını tamamladı.

"Vatandaşlarımızın beklentisini önemsiyoruz"

Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Başkan Serhat Hamamcı, ihtiyaç ve beklentileri ön planda tutan bir anlayışla hizmet ürettiklerini ifade etti. Hamamcı, "Hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinliyor, ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı çalışıyoruz. İlçemizin her mahallesine eşit ve etkin hizmet ulaştırmak için ekiplerimizle aralıksız gayret gösteriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir İnönü için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Belediye ekipleri, ilçe genelindeki diğer yatırım ve üstyapı çalışmalarını da belirlenen program dahilinde sürdürüyor. - ESKİŞEHİR