İnönü\'de Spor Alanlarına Destek Artıyor

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İnönü Belediyesi tarafından İnönü Doğan Güneş Spor Kulübü binası çatısında onarım çalışması ve bina içi tadilat çalışmaları başlatılırken, Oklubalı Mahallesi'nde yapılan spor salonunun tamamlanmak üzere olduğu açıklandı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, 'belediyeniz sporun ve sporcunun yanında ilkesi' ile ilçede spora destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, sporculara daha iyi ortam sunulabilmesi için ilçede sportif faaliyet gösteren İnönü Doğan Güneş Spor kulübünün kulüp binası çatısında onarım çalışması ve bina içi tadilat çalışmaları başlatıldı. Diğer yandan ilçeye bağlı Oklubalı Mahallesi'nde yapımı devam eden spor salonunda ise sona yaklaşıldığı açıklandı. Salon içi döşemenin yapıldığı ve mahalle sakinleri ile sporseverlerin beğenisine sunulacak spor aletlerinin montajlarının devam ettiği bildirildi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Hamamcı'nın sporun, sporcunun, spor dostlarının ve gençleri güzel alışkanlıklara yönlendiren faaliyetlerin yanında olduğu belirtildi. Ayrıca sağlık dolu geleceğe adım atılması için çalışmalara devam edileceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR