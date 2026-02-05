İnönü'de tarım ve sulama odaklı istişare toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
İnönü'de tarım ve sulama odaklı istişare toplantısı gerçekleştirildi

05.02.2026 16:09
Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde tarım arazilerinde su kaynaklarının artırılması amacıyla geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda sulama sorunları ve verimli su kullanımı konularında çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde tarımın geliştirilmesi ve tarım arazilerinde kullanılan su kaynaklarının artırılmasına yönelik geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; ilçede yaşanan sulama sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla tarımsal sulamada kullanılan su kaynaklarının artırılması, mevcut suyun daha verimli kullanılması ve kapalı devre sulama sistemi konular ele alındı. Muhtarlar, STK temsilcileri ve tarımla uğraşan üreticilerin yaşadığı sorunlar, talep ve öneriler dinlenerek 2026 tarım sezonuna yönelik planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı sonrası açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Alınan kararların İnönü'müze ve kıymetli çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tarımın güçlenmesi ve su kaynaklarımızın etkin kullanımı için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya; DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Çetin Korkmaz, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

