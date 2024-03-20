TÜBİTAK destekli proje ile İnönü\'den Sakarya\'ya Milli Mücadele rotası oluşturuluyor

Yerel

TÜBİTAK 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Destek Programı kapsamında kabul edilen " İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi" adlı proje, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay'ın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluşuna giden süreçte Birinci İnönü, İkinci İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya muharebelerinin gerçekleştiği Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyon il sınırları içinde, savaş alanları turizminin geliştirilebilmesi için tarihi ve edebi metinlere dayalı bilgilerle zenginleştirilmiş bir turun planlanmasının ve bu turun katılımcıların bilgi düzeylerine ve duygu durumlarına etkilerinin tespit edilmesinin amaçlanıyor.

Proje kapsamında; projenin hedef kitle tarafından benimsenmesi ve projenin tanınırlığının arttırılması amacıyla lise öğrencileri arasında "İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotası Logo Tasarımı Yarışması" düzenlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Arda Öz birinci, İsmail Yiğit Zan ve Esma Nur Külahlı ikinci, Eskişehir Özel Odunpazarı Ufuk Çizgisi Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Berra Duran üçüncü olurken Eskişehir Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencisi Belenay Çelik mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Öğrencilerin ödülleri proje paydaşı Türkiye Genç İş insanları Derneği tarafından karşılanıyor. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Anadolu Üniversitesinde düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı açılışında verildi. Birincilik ödülü Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ikincilik ödülü Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hv. Org. İsmail Güneykaya, üçüncülük ödülü Eskişehir Başsavcısı Ali Yeldan ve dördüncülük ödülü Prof. Dr. Semra Günay tarafından öğrencilere takdim edildi. - ESKİŞEHİR