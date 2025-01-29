İnönü Diş Fakültesi'ne 303 Bin Başvuru

Yerel

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 yılda 303 bin hasta başvuru yaptı

MALATYA - İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2024 yılında 303 bin hasta başvuru yaparken, yaklaşık 11 bin hastaya kanal tedavisi uygulandı.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Endodonti Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek, Diş Hekimliği Fakültesi'ne geçtiğimiz yıl 303 bin hastanın başvuru bulunduğunu belirterek yaklaşık 11 bin hastaya ise kanal tedavisi uygulandığını kaydetti.

Tedavi başarı oranının toplumdan topluma değişiklik gösterdiğini kaydeden Endodonti Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek, "Kanal tedavisi öncesi ve sonrasında bir takım görülebilecek akut alevlenme denilen durumlar olabilir. Bu durumu etkileyecek 20'den fazla faktör var aslında. Hastanın yaşı, cinsiyeti, sistemik hastalıklar gibi konular tedavi sürecini etkileyebilir. Yine kadın ve gençlerde daha fazla alevlenmeler ortaya çıkabilir. Bu alevlenmelerin sıklığı ise toplumdan topluma değişebilir" dedi

"2024 yılında 303 bin hasta başvuru yaptı"

2024 yılında 303 bin hastanın başvuru yaptığını vurgulayan Şimşek, "2024 yılında 303 bin hasta başvuru yaparken, bunlardan yaklaşık 11 bin hastaya kanal tedavisi uygulandı" ifadelerini kullandı. Şimşek, fakültede toplamda 12 milyon 250 binin üzerinde diş tedavisi gerçekleştirildiğini de söyledi.

Tedavi ihtiyaçlarının bir çok nedeni olduğunu belirten Dr. Şimşek, "Kanal tedavisinin endikasyonları birden fazladır. Diş çok ağrıdığı zaman veya bir travma ile kırıldığı zaman, protetik işlemler öncesi gibi durumlarda kanal tedavi uygulanabilir. Tedavi sonrasında ise anestezinin etkisi geçene kadar kullanılmamasını ve tedavi uygulanan dişin test edilmemesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.