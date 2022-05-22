İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü

22.05.2022 09:46
İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünlerin tanıtım programında, İnönü ilçesinin meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünlerin tanıtım programında, İnönü ilçesinin meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye genelinde sürdürülen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir Valilik Meydanı'nda stantlar kuruldu. Oluşturulan alanda İnönü'nün meşhur manda yoğurdu, kaymağı, İnbalı, İnpekmezi ve mercimeği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İnönü'nün meşhur manda yoğurdu, kaymağı, balı ve pekmezi hakkında açıklamalarda bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "İnönü'müzün meşhur yöresel ürünlerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızın severek beğeni ve ilgi göstermesi bizler için gurur kaynağı ve mutluluk verici. İlçemize özgü yöresel lezzetlerimizi markalaştırma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. İnönü'müzü gastronomi alanında da tüm Türkiye'ye duyurmamıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İnönü Belediyesi'nin katkılarıyla ilçeden Türkiye'ye dağıtılan yöresel ürünlerinin bulunduğu standı, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da ziyaret etti. İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, yöresel ürünler hakkında bilgi verdi. İlçenin kadın üreticilerine olan katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü
İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü
İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü
İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Turizm, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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