İnşaat Sektöründeki Büyümenin Temel Nedeni Deprem Sonucu Oluşan Barınma İhtiyacı - Son Dakika
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İnşaat Sektöründeki Büyümenin Temel Nedeni Deprem Sonucu Oluşan Barınma İhtiyacı

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, 2024 yılının ilk çeyrek verilerine göre inşaat sektöründeki yüzde 11,1'lik büyümenin temel nedeninin deprem nedeniyle oluşan barınma ihtiyacından kaynaklandığını belirtti. Adıgüzel, bu büyümenin devam etmesi için özel sektör tarafından yapılacak konut inşaatları ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

31.05.2024 16:59
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Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, 2024 yılının ilk çeyrek verilerine göre inşaat sektöründeki yüzde 11,1'lik büyümenin temel nedeninin deprem nedeniyle oluşan barınma ihtiyacından kaynaklandığını belirtti.

Başkan Adıgüzel, TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılının ilk çeyrek verilerine göre inşaat sektöründeki yüzde 11,1'lik büyümeyi değerlendirdi.

Büyümede, yaşanan deprem nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için hükümetin başlattığı konut, yol ve her türlü altyapı faaliyetlerinin etkili olduğunu ifade eden Adıgüzel, "Bu büyümenin devam etmesi için özel sektör tarafından yapılacak konut inşaatları ve kentsel dönüşüm faaliyetleri ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Böyle bir durumun gerçekleşmesi için enflasyon ve faiz oranlarının düşmesinin şart olduğunu aktaran Adıgüzel, "İnşaat sektörünün ülkemizdeki lokomotif sektör olması ve doğrudan ve dolaylı ülkemizde 6 milyon insanı ilgilendiren en önemli iş koludur. Yine TÜİK verilerine göre 2024 yılının ilk çeyreğinde 'İşgücü ödemeleri' bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 artmıştır. Bunun da temel nedeni yine deprem sonrasında oluşan konut açığı sonrası bölgede artan inşaat faaliyetleri sonrası sektörde oluşan iş gücü yetersizliği sonrasında işçilik fiyatlarının olağanüstü artmış olmasıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnşaat Sektöründeki Büyümenin Temel Nedeni Deprem Sonucu Oluşan Barınma İhtiyacı - Son Dakika

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