İnşaatta düşen ustaya hastanede müdahale yetmedi - Son Dakika
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İnşaatta düşen ustaya hastanede müdahale yetmedi

19.07.2026 11:07
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Mardin'de bir inşaatın ikinci katından düşen Veysi Öztürk, hastanede yaşamını kaybetti.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralanan sıva ustası Veysi Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldiği olayda, yapımı devam eden bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 60 yaşındaki Veysi Öztürk, henüz belirlenmeyen bir nedenle ikinci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Öztürk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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