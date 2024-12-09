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İnsan Hakları Tüm İnsanlığın Meselesidir

Eskişehir Valisi Aksoy, İnsan Hakları Günü'nde insan haklarının evrenselliğine vurgu yaptı.

09.12.2024 11:27
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Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "İnsan hakları sadece belirli bir bölgeye veya belirli bir kesime ait değil, tüm insanlığın meselesidir" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, yayımlamış olduğu mesajda, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edilen insan, insanlık onurunun hiçbir ayırım gözetmeksizin korunması için ortak değerler oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ortaya konulmuştur. Tüm insanlara eşit ve devredilemez haklar tanınması esasında hazırlanan ve temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla oluşturulan uluslararası belgelerin nüvesini teşkil eden beyanname, sadece kabul edildiği dönemin değil, günümüzün de en geçerli ve güncel belgelerinden biri olmaya devam etmektedir. Çağdaş ve demokratik hukuk devleti standartlarına sahip olmayı hedefleyen tüm ülkeler için insan haklarına saygı, temel belirleyici unsurdur. İnsan haklarına saygı ve temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, siyasal ve toplumsal kültürümüzün dayandığı temellerden biridir. İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi amacına ulaşılması, sadece yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle değil, bunların eksiksiz uygulanması ve insan hakları bilincinin toplumun her kesimince benimsenmesiyle mümkün olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Tüm sıkıntıların sona erdiği bir dünyada yaşamayı temenni ediyorum"

Yaşama hakkının insanlığın en temel ve önemli hakkı olduğuna vurgu yapan Vali Aksoy, mesajına şöyle devam etti:

"Ne yazık ki dünyada hala insan hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte ve dünyanın gözü önünde insanlık suçları işlenmektedir. İnsan hakları sadece belirli bir bölgeye veya belirli bir kesime ait değil, tüm insanlığın meselesidir. Bu devletlerin, sivil toplumun, uluslararası kuruluşların ve her bir bireyin ortak çabasıyla gerçekleşmelidir. Ülkemiz, tarih boyunca farklı kültürlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunmuş, insan temel hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; insan hak ve özgürlüklerinin korunup gözetildiği, ayrımcılık ve ihlallerin yapılmadığı, tüm sıkıntıların sona erdiği bir dünyada yaşamayı temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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