İpekyolu'nda Binlerce Güvercin Kar Yağışıyla Güzelleşti - Son Dakika
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İpekyolu'nda Binlerce Güvercin Kar Yağışıyla Güzelleşti

İpekyolu\'nda Binlerce Güvercin Kar Yağışıyla Güzelleşti

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Ahmed-i Hani Kültür Parkı'nda, yıkılan buğday pazarının alışkanlığını sürdüren binlerce güvercin, kuş yemleme alanı sorumlusunun katkılarıyla kış aylarında bile besleniyor. Güvercinlere olan sevgisiyle dikkat çeken Mevlüt İzci, hayırseverlerin yardımları sayesinde bu kuşları hayatta tutuyor.

22.03.2025 13:45  Güncelleme: 13:55
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresinde, eski buğday pazarının alışkanlığını sürdüren binlerce güvercin, yıllar sonra bile bölgeden ayrılmıyor.

Eski buğday pazarının yıkılmasının ardından aç kalan binlerce güvercine 20 yıldır sahip çıkan Mevlüt İzci, kuşlara adeta çocukları gibi bakıyor. Güvercinlere olan ilgisi nedeniyle belediye tarafından kuş yemleme alanı sorumlusu olarak görevlendirilen İzci, hem kuşları besliyor hem de onları her türlü tehlikeden koruyor.

Bugün etkili olan kar yağışıyla birlikte çatılarda toplanan binlerce kuş, İzci'nin park alanına serptiği buğdayın ardından alana kondu. Yem için parka akın eden güvercinlerin uçuşu, adeta görsel bir şölen oluşturdu.

"Parkın en güzel yanı bu kuşlardır"

İHA muhabirine konuşan kuş yemleme alanı sorumlusu Mevlüt İzci, uzun yıllardır parka gelen kuşlarla ilgilendiğini belirterek, özellikle kış aylarında kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını ifade etti. İzci, "Hayırsever vatandaşların yem yardımları sayesinde kuşları bugüne kadar besledik. Bu yüzden bölgeden ayrılmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Vatandaşların da parka gelip bu hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz. Parkın en güzel yanı bu kuşlardır. Çatılarda ve parkta duran kuşlar bizler için bir güzelliktir. Bugün yağan karla birlikte manzara daha da güzel oldu" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İpekyolu'nda Binlerce Güvercin Kar Yağışıyla Güzelleşti - Son Dakika

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