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İpekyolu'nda sömestir şenlikleri coşkuyla başladı - Son Dakika
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İpekyolu'nda sömestir şenlikleri coşkuyla başladı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl karne etkinlikleri, çocuk oyunları ve palyaço gösterileriyle başladı. Etkinlikler kapsamında çocuklara hikaye ve boyama kitapları da hediye edildi.

İpekyolu\'nda sömestir şenlikleri coşkuyla başladı
22.01.2024 - 22:25,  Güncelleme: 22:28
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İpekyolu'nda sömestir şenlikleri coşkuyla başladı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesinin öğrenciler için düzenlemiş olduğu yarıyıl karne etkinlikleri bugün yoğun bir katılımla başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde organize edilen yarıyıl tatil şenliklerinin ilk gününde çocuk oyunları ve palyaço gösterileriyle başladı. İpekyolu Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini geride bırakan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim alan öğrencilere tatil günlerini en güzel şekilde geçirmeleri için yarıyıl karne etkinliği düzenledi. Yarıyıl karne etkinliğinde sahne etkinliklerinin yanı sıra yüz boyama etkinliği yoğun ilgi gördü. Keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklara etkinlik çıkışı hikaye ve boyama kitapları hediye edildi.

İpekyolu Belediyesi'nin yarıyıl şenliklerinin 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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