İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği - Son Dakika
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İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği

09.04.2022 12:39
İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği

Edirne'de İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Roman vatandaşlara yönelik bin kişilik iftar yemeği verildi.

Edirne'de İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Roman vatandaşlara yönelik bin kişilik iftar yemeği verildi.

İpsala Kapalı Pazar'ında verilen iftar programına katılan Kaymakam Ekrem Güngör, vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güngör sohbet edip talepleri dinledi. Kapalı pazar yerinde verilen iftar programında vatandaşlarla oruç açan Güngör, yaptığı konuşmada Ramazan'ın huzurunu yaşadıklarını söyleyerek, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü de kutladı. Güngör, ayrıca bu yemeği düzenleyen vakıf personeline de teşekkür etti. Düzenlenen iftar yemeğine Güngör'ün yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE

İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği
İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği
İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği
İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği
İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği
İpsala'da roman vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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