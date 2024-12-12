İpsala'da Tır Şoförleri Mağdur - Son Dakika
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İpsala'da Tır Şoförleri Mağdur

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İpsala Sınır Kapısı'ndaki sistem uyumsuzluğu nedeniyle tır şoförleri haftalardır bekliyor.

12.12.2024 15:00
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(EDİRNE) - Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda Yeni Nesil Transit Geçiş Sistemi'ne geçilmesi nedeniyle tır şoförleri mağdur olduklarını söyledi. Bir tır şoförü, "Biz tır şoförleri dolaptan yemek yeriz ama arkadaşlarımız şu an çamurdan yemek yiyemiyor. Teker dönmezse para kazanamayız. Aynı şekilde firmalara da zararı var. Bir arabanın burada bir hafta yatması çok büyük sorun" dedi.

Yeni Nesil Transit Geçiş Sistemi'ne geçen Türkiye ile Yunanistan'ın sisteminin uyuşmadığını belirten şoförler, bir haftadır tırlarıyla parkta beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. 27. dönem CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tır şoförlerinin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Burası İpsala Gümrük Kapısı, bu tırlar ve şoför arkadaşlar maalesef bir haftadır burada misafirler. Buradan Yunanistan'a geçiş var ama geçemiyorlar. Bir sistem sorunu var. Türkiye sistemde Faz-5'e geçmiş, Yunanistan Faz-4'te kalmış. Bunu söylüyorlar. İki ülke arasında anlaşamamışlar. Sistemsel bir sorun var. Karşılıklı anlaşma yapılmadan geçildiği söyleniyor. Şoförlerimiz mağdur. Yılbaşı öncesi Türkiye döviz kazanacak ama o dövizi kazanamıyor. En önemlisi de şoför esnafımız bir haftadır mağdur."

"İhracatımız ayaklar altında şu an"

Bir tır şoförü parkta çamur olduğunu belirterek, "Bu rezilliğe bakın, her taraf çamur. Çamurda, batakta insanlar mağdur durumda. Bu ihracatı etkilemek, başka bir şey değil. İhracatımız ayaklar altında şu an" diye konuştu.

Bir diğer tır şoförü ise şunları kaydetti:

"Kışın çamurumuz var. Yazın da tozumuz var. Biz tır şoförleri dolaptan yemek yeriz ama arkadaşlarımız şu an çamurdan yemek yiyemiyor. Teker dönmezse para kazanamayız. Aynı şekilde firmalara da zararı var. Bir arabanın burada bir hafta yatması çok büyük sorun. Normalde firmanın bir milyon değerinde bir araba işini göreceği zaman bu sefer firmalar bir araba daha almak zorunda kalıyor. 10 tane daha araba alsa burada bu şekilde yatarsak firmalara zarar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İpsala'da Tır Şoförleri Mağdur - Son Dakika

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