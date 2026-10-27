Irak mahkemesi DEAŞ davasında 7 Fransızdan 6'sına müebbet, birine 15 yıl hapis verdi - Son Dakika
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Irak mahkemesi DEAŞ davasında 7 Fransızdan 6'sına müebbet, birine 15 yıl hapis verdi

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Irak'taki mahkeme, DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransız vatandaşlarından 6'sına müebbet, 23 yaşındaki birine 15 yıl hapis cezası verdi. Karar terörle mücadele yasasına göre alındı; avukat Abbas el-Maliki Yargıtay'da temyiz başvurusu yapacağını söyledi.

Irak'ta mahkeme, DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası verdi.

Irak makamları, Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu merkezinden geçtiğimiz yıl 47 Fransız vatandaşı DEAŞ üyesini teslim almıştı. Fransız vatandaşlarının yargılanması ise geçtiğimiz ay başlamıştı. Irakta mahkeme, 7 kişi hakkında karar verdi. DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası veren mahkeme, 23 yaşındaki bir Fransız vatandaşını da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmaya başkanlık eden hakim, söz konusu cezaların, DEAŞ'a katılmak ve korku yaymak suçlarından, Irak'ın terörle mücadele yasası uyarınca verildiğini belirtti. Hakim sanıkların genç olması nedeniyle mahkemenin idam cezası yerine müebbet hapis cezasını tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Sanık avukatlarından Abbas el-Maliki, karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz başvurusunda bulunacağını belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Irak mahkemesi DEAŞ davasında 7 Fransızdan 6'sına müebbet, birine 15 yıl hapis verdi - Son Dakika
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