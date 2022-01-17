Irak Türkmenleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika

Irak'ta Baas rejimi tarafından katledilen, dönemin Irak Türkmenleri Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Programda konuşan Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Makamlar mevkiiler gelir gider geride ya bıraktığımız güzel bir mücadele ya da bir enkaz kalır. O kalacak enkaz da bu ayrılığı ateşleyenlerin sırtında bir vebaldir" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 16 Ocak 1980 yılında katledilen Irak Türkmenleri Albay Abdullah Abdurrahman, Necdet Kolçak, Rıza Demirci ve Adil Şerif anıldı. Keçiören Kerkük Parkı'nda gerçekleşen anma programına Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Programda hayatını kaybedenler için park içinde yer alan anıta karanfiller bırakıldı.

Anma programında bulunan Türkmenlere 'Burası da orası da sizin vatanınız' diye hitap eden Altınok, "Kerkük'ün yapısı bir günde değiştirildi. Buradaki Türkmen kardeşlerimize sesleniyorum. Keçiören'de de oturan çok Türkmen kardeşlerimiz var. Bazen bazı konularda sitemlerde bulunuyorlar. Diyorum ki, 'Gideceksiniz vatanı terk etmeyeceksiniz, vatana sahip çıkacaksınız'. Nüfusunuz varsa vatanınız var. Nüfusunuz yoksa, gücünüz yoksa, parlamentoda çok fazla sesiniz yoksa, yok olmak üzeresiniz. Kerkük türkülerimiz hep acıdır. Acının sebebi de yanan yüreklerdir. Bizi birbirimize düşürüyorlar, daha sonra gücümüzü kırıyorlar. Bugün Kazakistan'da oynanan oyunlarda Kazakistan özellikle seçilmiştir. Diğer cumhuriyetlerimizdeki kardeşlerimize de sesleniyoruz. Bunların tamamında bu oyunlar farklı bir şekilde oynanabilir. Onun için ne olur dirliğimize birliğimize sahip çıkalım. Nefsimiz uğruna Türkmen davasına halel getirmeyelim. Zarar vermeyelim. Makamlar mevkiiler gelir gider ama geride ya bıraktığımız güzel isimler güzel bir mücadele veya bir enkaz kalır. O kalacak enkaz da bu ayrılığı ateşleyenlerin sırtında bir vebaldir. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Buradaki ve bütün Türkiye'deki Türkmen kardeşlerimiz ne olur, döneceğiz. Burası da vatanınız orası da vatanınız. Dönersek ruhları şad olacak. Necdet koçağın rıza demircinin ve bütün şehitlerimizin ruhlarını öyle şad edeceksiniz. Ama o kahramanları ne yapıyoruz, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimizi, bütün yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hala da davam ediyoruz, mücadelemiz her yerde devam ediyor. Türkiye cumhuriyeti devleti büyüyerek devam ediyor. Yarınlarımız daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA