Iraklı Öğrenciler Derneği Başkanı ZBEÜ Rektörü\'nü Ziyaret Etti

Iraklı Öğrenciler Derneği Başkanı Humam Al Azzawı ve dernek üyeleri ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Iraklı Öğrenciler Derneği Başkanı Humam Al Azzawı ve dernek üyelerini makamında kabul etti. Üniversitede öğrenim gören Iraklı öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerden gelen talep ve istekleri de değerlendiren Özölçer, öğrencilere öğrenim hayatında başarılar diledi.

Öğrenciler ise Rektör Özölçer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK