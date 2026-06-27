İran ABD Üslerine Misilleme Saldırıları Düzenledi - Son Dakika
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İran ABD Üslerine Misilleme Saldırıları Düzenledi

27.06.2026 06:21
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İran Devrim Muhafızları, ABD üslerine saldırdığını ve karşılıkların daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiğini duyurarak, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yanıt geldi. DMO tarafından İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiği belirtilerek, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" uyarısında bulunuldu. ABD'nin İran'la varılan mutabakatın hükümlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Washington yönetiminin "anlaşmaya uymadığı" ve "taahhütlerini yerine getirmediği" kaydedildi. DMO'nun bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenlendiği yönündeki açıklaması, henüz Körfez ülkeleri tarafından doğrulanmadı.

İran yönetimi ABD'nin son saldırılarına sert tepki göstermişti

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran'daki hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran'a saldırdığını belirterek, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" uyarısında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran ABD Üslerine Misilleme Saldırıları Düzenledi - Son Dakika

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