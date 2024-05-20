İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için anma programı düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da halk, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti anmak için toplandı. Anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. İran'da 5 gün ulusal yas ilan edildi ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e geçici olarak yetki devredildi. Helikopter kazasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindekilerin cenazelerine ulaşıldı.

20.05.2024 20:53
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İran'da halk, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anmak için toplandı.

İran'ın başkenti Tahran'da halk, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti anmak için toplandı. Başkentteki Valiasr Meydanı'nda gerçekleşen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Anma programına katılan İranlılar gözyaşlarını tutamazken, ellerinde "Süleymaniye selam götür", "Bir şehide oy verdiğim için gurur duyuyorum" yazılı pankartlar ile Reisi ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın fotoğraflarını taşıdı.

İran'da 5 gün ulusal yas ilan edildi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney mesajında, Anayasa'nın 131'inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı.

Helikopter kazası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkazı bulmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyette yer alanların cenazelerine ulaşılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için anma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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