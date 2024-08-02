İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Sakarya'da bulunan tüm camilerde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın Orhan Camii'nde kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi. - SAKARYA