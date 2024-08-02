İran'da yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye için Siirt'te gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye için Siirt'te cuma namazınızdan sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazı, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından kıldırıldı. Siirt Fethi Serin Cami'sinde cuma namazının ardından yoğun katılımla cami içerisinde kılınan namaza Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sivil toplum kuruluşlarının mensupları ve çok sayıda vatandaşlar da katıldı. - SİİRT