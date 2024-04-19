İran Hava Savunma Sistemi Tanımlanamayan Cisme Ateş Açtı - Son Dakika
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Yerel

İran Hava Savunma Sistemi Tanımlanamayan Cisme Ateş Açtı

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, İsfahan'daki hava savunma sisteminin, tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu meydana gelen patlama sesinin hiçbir zarara yol açmadığını ve nükleer tesislerde bir sıkıntı olmadığını belirtti.

19.04.2024 08:19
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İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, "Gece meydana gelen patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin, tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti. Bu saldırı hiçbir zarara yol açmadı. Nükleer tesislerimizde bir sıkıntı yok" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran Hava Savunma Sistemi Tanımlanamayan Cisme Ateş Açtı - Son Dakika

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