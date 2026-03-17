İran'dan Füze Saldırıları
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Füze Saldırıları

17.03.2026 04:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nda düşman hedeflerine füze saldırısı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda düşman hedefine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, İsrail'deki komuta-kontrol merkezleri ile füze savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hedefe füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, ABD birliklerine ev sahipliği yapan Katar'daki El-Udeid Üssü'nün füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Katar İran'dan yeni saldırılar yapıldığını duyurmuştu

Katar Savunma Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 14 balistik füzeden 13'ünün ve bir dizi insansız hava aracının başarıyla önlendiği bildirilmişti. Bir balistik füzenin ise, herhangi bir zarara yol açmadan boş bir alana düştüğü kaydedilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Tahran, Yerel, Son Dakika

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 04:42:21.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.