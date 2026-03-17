İran'dan Füze Saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda düşman hedefine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, İsrail'deki komuta-kontrol merkezleri ile füze savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hedefe füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, ABD birliklerine ev sahipliği yapan Katar'daki El-Udeid Üssü'nün füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Katar İran'dan yeni saldırılar yapıldığını duyurmuştu

Katar Savunma Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 14 balistik füzeden 13'ünün ve bir dizi insansız hava aracının başarıyla önlendiği bildirilmişti. Bir balistik füzenin ise, herhangi bir zarara yol açmadan boş bir alana düştüğü kaydedilmişti. - TAHRAN