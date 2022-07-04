İran Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'ndeki Erbil Uluslararası Havalimanı'na inişine izni verilmedi. Havalimanı Müdürü Ahmet Hoşyar yaptığı açıklamada, uçağın IKBY Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin belgesi ibraz etmediğini ve uçuştan 15 dakika önce haberdar olduklarını söyledi. Uçaktaki yolcuların uyruklarına ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Hoşyar, uçağın Bağdat 'a yönlendirildiğini ve Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptığını ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, İran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İran'dan gelen uçağın Erbil Havalimanı'na inişine izin verilmedi - Son Dakika

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