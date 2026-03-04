İran\'dan Taziye Defteri Açıldı

İran'ın Erzurum Başkonsolosluğu'nda, ABD ve İsrail'in saldırılarında vefat eden İranlılar için taziye defteri açıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney ve aralarında üst yöneticiler, komutanlar ve sivil vatandaşlar için İran'ın Erzurum Başkonsolosluğu'nda açılan taziye defteri yoğun ilgi gördü. Kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri de İran'ın Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch'ı ziyaret ederek, taziyelerini bildirdi. ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, ziyarette heyet adına yaptığı konuşmada, "Dost ve kardeş ülke İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Aynı inanç ve coğrafyayı paylaştığımız İran'a emperyalistler tarafından yapılan saldırıları kınıyoruz. Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin evlatları olarak onları anlıyoruz ve duygularını paylaşıyoruz. Vefat edenlere rahmet diliyoruz" dedi.

Taziyeleri kabul eden Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch, verilen destekten ve Türkiye'nin duruşundan dolayı İran halkı adına teşekkürlerini ifade etti. - ERZURUM