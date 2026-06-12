İran, Hürmüz Boğazı'nda İhlal Eden Tankeri Durdurdu - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'nda İhlal Eden Tankeri Durdurdu

12.06.2026 03:03
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İran, koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giren bir tankerin geçişini engelledi.

İran basını, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin engellendiğini duyurdu. Ayrıca Sirik sahili yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurdu. Ayrıca, bölge halkından gelen bilgilere göre; Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran, Hürmüz Boğazı'nda İhlal Eden Tankeri Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Şahin Ayşe Şahin:
    bu boğazda her sene aynı kavga yaşanıyo hiç mi bitmiyo bu işler 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Yasan İbrahim Yasan:
    haa işte böyle şeyler olunca gemi geçişleri pahalılaşıyo bizim de maliyetlerimiz arttı anlıyor musun 0 0 Yanıtla
  • Halis Boyacı Halis Boyacı:
    yine vergilerimiz boşa gidiyo bu tarz olaylara devlet milyonları harcıyo sonra da bize sorun çıkartıyo bari koordinasyon sağlasalar bunları 0 0 Yanıtla
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