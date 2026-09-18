İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı tankeri vurdu - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı tankeri vurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" geçmeye çalışan Togo bayraklı tankeri vurduğunu açıkladı; saldırı sonrası gemide yangın çıktı. DMO, tankerin ABD ordusu tarafından "kışkırtıldığını" öne sürerek yasa dışı geçiş girişimlerinin gemilerin imhasıyla sonuçlanacağı uyarısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre; DMO Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada, söz konusu tankerin ABD ordusu tarafından "kışkırtıldığı ve kandırıldığı" için Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı öne sürüldü. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde bulundurduğu vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı bir şekilde geçiş girişimleri, ihlalde bulunan gemilerin imhasından başka bir sonuç doğurmayacaktır" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıGüvenlikYerelİranSon Dakika

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