İran'ın Sitra Adası'na İHA Saldırısı

İran'ın Bahreyn'in Sitra adasına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4'ü ağır 32 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın Bahreyn'in Sitra adasına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının bilançosu netleşti. Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 32 Bahreyn vatandaşının yaralandığı bildirildi. 4 yaralının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yaralıların olduğu açıklanmıştı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın ülkenin Sitra adasına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda yaralananların olduğu ve 2 şiddetli patlamanın duyulduğu aktarılmıştı. Açıklamada, "İran'ın açık saldırganlığı sonucunda vatandaşlarımız arasında yaralananların olduğu, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu ve İHA'larla yapılan saldırı nedeniyle Sitra'daki bazı evlerin hasar gördüğü bildirildi" ifadeleri kullanılmıştı. - MANAMA