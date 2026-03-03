İran Nükleer Silah Üretiminde Kararlı - Son Dakika
İran Nükleer Silah Üretiminde Kararlı

03.03.2026 08:13
Steve Witkoff, İran'ın 460 kg zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve anlaşma yapmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İranlı müzakerecilerin nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını açıkça ifade ettiğini öne sürerek, "O ilk görüşmede, İranlı müzakerecilerin her ikisi de bize doğrudan, hiç utanmadan, 460 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını ve bunun 11 nükleer bomba yapmaya yeteceğini söyledi" açıklamasında bulundu. İran'ın anlaşma yapmaya yanaşmadığını söyleyen Witkoff, "Oraya gittik ve onlarla adil bir anlaşma yapmaya çalıştık. ve ikinci toplantının sonunda bunun imkansız olacağı çok açıktı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News televizyon kanalına İran'la yürüttükleri nükleer müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu. Witkoff, İranlı müzakerecilerin nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını açıkça kendilerine ifade ettiğini öne sürerek, "O ilk görüşmede, İranlı müzakerecilerin her ikisi de bize doğrudan, hiç utanmadan, 460 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını ve bunun 11 nükleer bomba yapmaya yeteceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Witkoff ayrıca İranlı müzakerecilerin "Her türlü denetim protokolünü atlatarak 11 nükleer bomba yapabilecek bir noktaya ulaşmış olmaktan gurur duyduklarını" söyledi.

Witkoff, İranlıların taviz vermediğini vurguladı

İranlı müzakerecilerin nükleer zenginleştirme konusunda "devredilemez bir hakka" sahip olduklarını belirterek bununla övündüğünü aktaran Witkoff, "Biz de, başkanın (Trump) onları tamamen durdurma konusunda devredilemez bir hakkının olduğuna inandığını söyledik" diye konuştu. Bu diyalogların ardından ABD'yi temsil eden bir diğer isim olan Trump'ın damadı Jared Kushner ile şaşkınlık yaşadıklarını kaydeden Witkoff, "Şimdi gerçekten işimiz zor' dedik" ifadelerini kullandı.

"Olumlu rapor vermemizi istediler, ancak toplantı olumlu değildi"

Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerini Tahran'ın füze programını ortadan kaldıracak, vekili olan güçlere desteğini kesecek, donanmasını devreden çıkaracak ve nükleer programını sona erdirecek bir anlaşma için İran'la müzakere etmekle görevlendirdiğini hatırlattı. İran'ın buna yanaşmadığını söyleyen Witkoff, "Oraya gittik ve onlarla adil bir anlaşma yapmaya çalıştık. ve ikinci toplantının sonunda bunun imkansız olacağı çok açıktı. Ancak son bir deneme için üçüncü toplantıya geri döndük. Olumlu bir rapor vermemizi istediler. Ancak o toplantı olumlu değildi" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

