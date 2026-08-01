İranlı sanatçı atık metalden inci kefali tasarladı - Son Dakika
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İranlı sanatçı atık metalden inci kefali tasarladı

İranlı sanatçı atık metalden inci kefali tasarladı
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Van’da yaşayan İran uyruklu metal sanatçısı Ali Mutii, hurdalıklardan topladığı atık metalleri kullanarak Van Gölü’nün endemik türü inci kefalini tasarladı.

Van'da yaşayan İran uyruklu metal sanatçısı Ali Mutii, hurdalıklardan topladığı atık metalleri kullanarak Van Gölü'nün endemik türü inci kefalini tasarladı.

Yaklaşık 10 yıl önce İran'dan Van'a yerleşen 3 çocuk babası Ali Mutii, kentteki demir atölyesinde ailesinin geçimini sağlarken, hurdacılardan temin ettiği atık metalleri sanata dönüştürüyor. Daha önce Van kedisi ve Van Gölü canavarı gibi kente özgü çalışmalar yapan Mutii, bu kez Van Gölü'nün simge değerlerinden biri olan inci kefalini atık metallerden tasarladı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından 3 metre 30 santimetre uzunluğunda tamamlanan eser, tamamen geri dönüştürülebilir metal malzemeler kullanılarak üretildi. Sipariş üzerine özgün çalışmalar yapan Mutii, aynı eseri ikinci kez üretmeyerek her çalışmasını tek ve özgün olarak hazırlıyor.

"3 ay boyunca emek verdim"

İHA muhabirine konuşan metal sanatçısı Ali Mutii, yaklaşık 10 yıl önce Van'a geldiğini ve burada yaşamaya başladığını belirtti. Atık demirleri sanata dönüştürdüğünü ifade eden Mutii, "Demir ve kaynak kullanarak çeşitli figürlerde eserler üretiyorum. Belediyenin talebi üzerine 2 metre yüksekliğinde bir Van kedisi yaptım ve kent merkezinde belirlenen bir noktaya yerleştirildi. Ayrıca bir restoran için 5 metre uzunluğunda Van Gölü canavarı figürü tasarladım. Son olarak da Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalini yaptım. Yaklaşık 3 metre 30 santimetre uzunluğundaki bu çalışma üzerinde 3 ay boyunca emek verdim. Demir kaynak işleri ve tüm detaylarını özenle tamamladım" dedi.

Demir sanatına büyük ilgi duyduğunu dile getiren Mutii, "İşimi çok seviyorum ve büyük keyifle yapıyorum. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok belediyesinden sipariş alıyorum. Hazırladığım özgün eserleri tamamlayarak sahiplerine teslim ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Van Gölü, Yaşam, Çevre, Sanat, Yerel, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel İranlı sanatçı atık metalden inci kefali tasarladı - Son Dakika

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