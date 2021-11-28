İranlı turistlerden heykel sanatına büyük ilgi - Son Dakika

İranlı turistlerden heykel sanatına büyük ilgi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Heykel Yapım Sanatı' na İranlı turistler büyük ilgi gösterdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve İpekyolu Gençlik Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenen 'Heykel yapım sanatı' etkinliğine vatandaşların yanı sıra İranlı turistler de yoğun ilgi gösterdi. İpekyolu Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte çamurdan heykel yapımı, müzik, resim, karikatür gibi çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe Vanlıların yanı sıra İranlı turistlerde yoğun ilgi gösterdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Kaymakam Aydın, sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek vatandaşlarla ve İranlı turistlerle sohbet etti. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın bu tarz etkinliklerin Van'ın tanıtımı için oldukça verimli olduğunu belirterek, şartlar el verdiği sürece bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar ve İranlı turistler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek doyasıya eğlenme fırsatını kendilerine sunduğu için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür ettiler.