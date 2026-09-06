İrlanda\'da tanışan Batuhan ile Yimin çifti Ünye\'de düğünle evlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, İrlanda'da bilgisayar mühendisi olarak çalışan 30 yaşındaki Batuhan Çam ile Çinli 26 yaşındaki Yimin Sun, İrlanda'da başlayan birlikteliklerini Ünye'de düzenlenen düğünle taçlandırdı. Farklı kültürlerden gelen çiftin düğününde renkli görüntüler yaşandı.

Batuhan Çam ile Yimin Sun, İrlanda'da ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, ailelerinin de desteğiyle evlenmeye karar verdi.

"Farklı kültürlere rağmen birbirimize çok yakın hissettik"

Eşiyle İrlanda'da bir restoranda tanıştıklarını belirten Batuhan Çam, farklı kültürlerden gelmelerine rağmen kısa sürede güçlü bir bağ kurduklarını söyledi. Ailesinin kendisine ve eşine büyük destek verdiğini belirten Çam, "İrlanda'da resmi nikahla birlikteliğimizi sürdürüyorduk, şimdi de Ünye'de düğünümüzü yaptık" dedi.

"Çok fazla kültür farkı olmadığını fark ettim"

Yimin Sun ise Ünye'de gördüğü misafirperverlikten mutlu olduğunu belirterek, "İlk tanıştığımız anda aramızda çok fazla kültür farkı olmadığını fark ettim. Batuhan da Çin yemeklerini seviyor. Farklı ülkelerden gelmiş olmamız bize bambaşka bir tecrübe kazandırıyor. Ailem de bu durumu öğrendiğinde çok mutlu oldu" diye konuştu.

"Yöresel yemekleri çok sevdiler"

Baba İsa Çam, oğlunun mutluluğu için evliliğini desteklediğini belirterek, Çinli gelinin yöresel yemeklere ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Çam, "En çok sulu yemeklerimizi beğendiler. Kaldirik turşusunu severek yediler. Eşim kara lahana yemeği yaptı, ikisi de ikişer tabak yedi. Biz de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

"Artık bizim de bir kızımız oldu"

Anne Emine Çam da gelininin aileye kısa sürede uyum sağladığını belirterek, "Gelinimizi ilk gördüğümüzde bizden biri olduğuna karar verdik. Artık bizim de bir kızımız oldu. Turşu kavurur, kuru fasulye ve menemen yapmaya çalışır. Çok hevesli. Yakında mısır ekmeği de yapacağını söyledi. İnşallah evlatlarımız bize İrlanda'dan bir de karma torun getirirler" şeklinde konuştu.

Düğüne katılan davetliler, pastanın kesilmesi ve takı töreninin ardından Çin ve yöresel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Davetliler, genç çifte mutluluk diledi.