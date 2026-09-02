İrlandalı Aaron Murray Söke'de Müslüman oldu, 'Harun' adını aldı - Son Dakika
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İrlandalı Aaron Murray Söke'de Müslüman oldu, 'Harun' adını aldı

İrlandalı Aaron Murray Söke\'de Müslüman oldu, \'Harun\' adını aldı
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İrlanda'nın Cork kentinden Söke'ye gelen Aaron Murray, bayram namazında gördüğü birlik ve beraberlikten etkilenerek İslam'ı araştırdı ve Müslüman olmaya karar verdi. Söke İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek 'Harun' ismini aldı.

İrlanda'nın Cork şehrinden Söke'ye gelen Aaron Murray, bayram namazında şahit olduğu birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinden etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı. Araştırmalarının ardından Müslüman olmaya karar veren Murray, Söke İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Harun' ismini aldı.

İrlanda'nın Cork şehrinde yaşayan Aaron Murray, bayram namazında şahit olduğu birlik ve beraberlik ortamından etkilenmesinin ardından İslam dinini araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmalar ve gönül yolculuğunun ardından İslamiyet'i kabul etmeye karar veren Murray için Söke İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasime Söke İlçe Müftü Vekili Adem Karataş, İlçe Vaizi Nevzat Karataş, Hacı Ahmet Özbaş Camii İmam Hatibi Şuayip Batak ve Tuvaca Mahallesi Camii İmam Hatibi Cafer Aldemir katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim, Hacı Ahmet Özbaş Camii İmam Hatibi Şuayip Batak tarafından okundu. Ardından İlçe Müftü Vekili Adem Karataş ve İlçe Vaizi Nevzat Karataş tarafından Aaron Murray'e İslam dininin temel esasları ile iman ve ibadet hayatı hakkında bilgiler verildi. Yapılan bilgilendirmenin ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Aaron Murray, Müslüman oldu. Murray, İslamiyet'i kabul etmesinin ardından 'Harun' ismini aldı.

Merasimde konuşan Söke İlçe Müftü Vekili Adem Karataş, Harun'u İslamiyet'i seçmesinden dolayı tebrik etti. İslam'ın insanları birlik, beraberlik, kardeşlik, merhamet ve güzel ahlak etrafında buluşturan evrensel bir din olduğunu ifade eden Karataş, Harun'a yeni hayatında iman, huzur ve istikamet diledi.

Merasim, İlçe Müftü Vekili Adem Karataş tarafından yapılan dua ile sona ererken, Harun'a ihtida belgesi takdim edilerek, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel İrlandalı Aaron Murray Söke'de Müslüman oldu, 'Harun' adını aldı - Son Dakika

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