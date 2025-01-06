İş Dünyası Zirvesi Tamamlandı

Yerel

Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD) tarafından düzenlenen İş Dünyası ve Gelecek Vizyonu Zirvesi programı sona erdi.

Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD) tarafından Eskipazar'da düzenlenen "İş Dünyası ve Gelecek Vizyonu" temalı zirve, bölge iş dünyası ile akademik çevreleri bir araya getirdi. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katıldığı etkinlikte iş dünyasının gelecekteki yönelimleri, üniversite-sanayi iş birliği ve bölgesel kalkınma projeleri ele alındı. Zirve çerçevesinde düzenlenen panellerde, bölge ekonomisine değer katacak projeler ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi üzerine fikirler tartışıldı. Sanayi ve akademi arasında kurulan güçlü bağların, bölge ekonomisini daha da ileriye taşıyacağı vurgulandı.

Program, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İstanbul 3. Vergi Mahkemeleri Başkanı ve Yazar Mustafa Balcı, Karabük Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Yılmaz, Avukat KASİD Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Soner Böyükdikmen, Avukat Ender Varlık, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Koç'un sunumlarının ardından KASİD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin İpek'in kapanış konuşması ile sona erdi. - KARABÜK