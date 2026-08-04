İş Görüşmesinde Renk Seçimi Önemli - Son Dakika
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İş Görüşmesinde Renk Seçimi Önemli

İş Görüşmesinde Renk Seçimi Önemli
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Uzmanlar, iş başvurusunda lacivert giymeyi, kahverengi yerine öneriyor.

İş başvurusuna giderken giyilen kıyafetin renk tercihinin etki oluşturduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İş arayan gençlere iş başvurusuna giderken kahverengi yerine lacivert renkli kıyafetler giymeleri tavsiye ediliyor.

"Kahverengi değişime kapalı"

Amasya Üniversitesinden pazarlama ve reklamcılık uzmanı Öğretim Görevlisi Banu Özgür Kargın, kahverenginin yeniliklere direnç gösteren, değişime kapalı ve risk almayan kişilerle bağdaştırıldığını belirterek iş başvurusunda bulunacakların şanslarının artması için olumlu bir algı oluşturan lacivert renkli kıyafet kullanmalarını önerdi.

"En risksiz renk lacivert"

Günümüzde iş dünyasının hareketli insanları tercih ettiğini anlatan Banu Özgür Kargın, "Kahverengi durağan, anlatıcı değil dinleyici pozisyon oluşturan bir renk. En risksiz renk laciverttir. Lacivert daha bilgili, bilgisini doğru ifade edebilecek bir durum oluşturabilir. Biz iletişimciler olarak renklerin de konuştuğunu düşünürüz" dedi.

Bu yıl kahverengi renk ve kombinlerin moda olmasına rağmen bu durumun iş görüşmesine olumlu yansımayacağını değerlendiren Kargın, "Siz iş başvurusuna giderken üzerinizde taşıdığınız renklerle de karşı tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Çok donanımlı olabilirsiniz. O işe uygunluğunuz da söz konusu olabilir. Sözsüz olarak verdiğiniz mesajlarda görüşmelerde etkili olabiliyor. O yüzden gençlerimizin iş görüşmelerinde diğer olumlu özelliklerini perdelememesi için daha vizyoner renkleri kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş Görüşmesinde Renk Seçimi Önemli - Son Dakika

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