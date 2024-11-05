İş İnsanı Bayram Boğa\'dan Kreşlere Oyuncak Bağışı

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İş insanı Bayram Boğa, Odunpazarı Belediyesi'ne ait 18 kreşe oyuncak bağışında bulundu. Odunpazarı Belediyesi'nin çocukların eğitimine verdiği desteği takip ettiklerini belirten Boğa, "Bizim de tuzumuz bulunsun istedik" dedi.

İş insanı Bayram Boğa, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyaret sırasında Boğa, Odunpazarı Belediyesi'ne ait 18 kreşe oyuncak desteğinde bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitime verdikleri desteği takip ettiklerini belirten Boğa, bu kurumlardan birinin de Odunpazarı Belediyesi olduğunu söyleyerek, "Odunpazarı Belediyesi'nin kreşlerine destek olabilmek, çocuklarımıza katkı sunmak beni çok mutlu ediyor. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu vesile ile Kazım Başkanla tanışmak bizim için bir onurdu. Odunpazarı Belediyesi'nin eğitim desteğini, kreş çalışmalarını sosyal medyadan ve medyadan takip ediyoruz. Bizim de tuzumuz olsun istedik" diye konuştu.

"Bu destek çocuklarımızın yüzünü güldürecek"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, Bayram Boğa'ya ziyareti ve desteği için teşekkür etti. Başkan Kurt, "Çocuklarımızın gelişimine ve eğitimine katkı sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biri. Biz çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmaya ve kreşler yapmaya devam edeceğiz. Bayram Boğa'nın desteği, hem çocuklarımızın hem de eğitmenlerimizin yüzünü güldürecek. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu destek, Eskişehirli diğer iş insanlarına da örnek olmalı" dedi. - ESKİŞEHİR