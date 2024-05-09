İş Kazası Geçiren Aile Tahliye Edildi, Sokakta Yaşıyor - Son Dakika
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İş Kazası Geçiren Aile Tahliye Edildi, Sokakta Yaşıyor

İş Kazası Geçiren Aile Tahliye Edildi, Sokakta Yaşıyor

Eskişehir'de iş kazası geçiren ve çalışamayan Murat Çolak, kirasını ödeyemeyince evinden tahliye edildi. Şu anda eşi ve çocuğuyla birlikte sokakta yaşayan Çolak, yardım talebinde bulunuyor.

09.05.2024 22:03
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Eskişehir'de geçirdiği iş kazasının ardından çalışamadığı için kirasını ödeyemeyen ve yeni ev sahibi tarafından tahliye kararıyla evinden çıkarılan Murat Çolak, eşi ve 11 yaşındaki çocuğuyla 2 gündür sokakta yaşıyor.

Tepebaşı ilçesinde bulunan Çamlıca Mahallesi Yeniköy Sokak'ta eşi ve 11 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Murat Çolak, geçen yıl çalıştığı inşaatta kaza geçirdi. Gerekli ameliyatları olamadığı için iyileşemeyen, şuanda da yüzde 14 engelli raporu bulunan Murat Çolak, oturduğu evin kirasını ödeyemez hale geldi. Eski ev sahibi mağduriyeti anlayışla karşılarken, Çolak da eline para geçtikçe yaptığı ödemelerle kira borcunu kapattı. Ancak evin satılmasıyla aile daha zorlu günler geçirmeye başladı. Evi satın alan kişiyle anlaşmazlık yaşadığını ve iyileşip çalışmaya başlayacağını söylemesine rağmen ev sahibinin imzalattığı sözleşmenin ardından icrayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Murat Çolak, 2 gün önce zorla evden çıkarıldı. Eşi ve 11 yaşındaki kızıyla birlikte tahliye edildikleri evin önünde yaşayan ve komşularının desteğiyle beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Murat Çolak, yardım istedi.

"2 gündür dışarda kalıyoruz, komşular yardımcı oluyor"

Evlerinden çıkarıldıktan sonra eşyalarıyla birlikte sokakta yaşamaya başladıklarını söyleyen 35 yaşındaki Murat Çolak, "Bacağımda rahatsızlık var, ameliyat olamadım. Geçtiğimiz yıl iş kazası geçirdim. Diğer ev sahibimiz mağduriyetimi kabul etmişti. Ona kira borcum da yoktu. Daha sonra evini sattı. Yeni ev sahibine mağduriyetimi anlattım, çalışıp ödeyeceğimi söyledim. Kendimi toparlayana kadar müsaade etmelerini istedim. Bize sözleşme imzalattılar. Daha sonra bizi icraya verdiler ve 1 buçuk ay sonra tahliye kararı geldi. Mağduriyetimi söylememe rağmen ısrarla evi boşaltmamı istediler. Son geldiklerinde çilingirle girerek zorla çıkarttılar. 2 gündür bu haldeyiz. Dışarda kalıyoruz, komşular yardımcı oluyor. Bundan önce de gelirim olmadığı için komşularım yardımcı oluyordu. Şuradaki kanepede yatıp kalkıyoruz. Yeme içmeyi komşularımız getiriyor. Kendimiz bir şey yapamıyoruz. Çayımızdan kahvaltımıza kadar komşularımız getiriyor. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını, ev sağlamalarını talep ediyoruz. En azından ben ameliyat olana kadar yardımcı olurlarsa iyi olacak. Herhangi bir sigortam veya gelirim yok. Hasta olmama rağmen iş arıyorum. Her şeyi göze aldım. Eşim ve çocuğum dışarda kalmasın istiyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş Kazası Geçiren Aile Tahliye Edildi, Sokakta Yaşıyor - Son Dakika

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