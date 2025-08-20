İş Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi

İstanbul'da iş kazasında hayatını kaybeden genç, memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde defnedildi.

3 gün önce çalışmak için İstanbul'a giden 22 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, dün iş yerinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Memleketi Siirt'e getirilen Kaşıkçı'nın cenazesi, Kurtalan ilçesine bağlı Bağlıca Siya köyünde defnedildi. - SİİRT