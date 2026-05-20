İş Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi

Muğla'da çalıştığı inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Resul Karataş, memleketi Van'da defnedildi.
Muğla'da bir inşaatın temel kısmında çalışan 21 yaşındaki Resul Karataş'ın üzerine üst seviyede çalışma yürüten iş makinesinin haznesinden taş parçası düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Van'a getirildi.
Tuşba ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'na getirilen Karataş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - VAN
