İş makinası operatörlerine eğitim verildi - Son Dakika

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen programda Denizli, Kütahya, Isparta, Muğla ve Antalya bölgelerinde görev yapan iş makinası operatörleri ve ilgili teknik elemanlarına eğitim verildi.

Eğitime Denizli Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş ve Denizli Makine ve İkmal Şube Müdürü Nurettin Dağdelen'in katıldığı eğitimde özellikle greyderlerde aksayan yönler ile servislerde karşılaşılan sıkıntılar dile getirildi. - DENİZLİ