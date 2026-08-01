İş, siyaset ve cemiyet dünyası bu düğünde buluştu

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve iş insanı Cengiz Ünal'ın oğlu Ali Rıza Ünal, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Cengiz ve Pembe Ünal çiftinin oğulları Ali Rıza Ünal ile Ömer ve Bengühan Sürmen çiftinin kızları Şevval Sürmen düğünü, Safranbolu'daki Dizdar Çiftliği'nde gerçekleştirildi. İş, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Genç çiftin nikahını Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kıydı. Nikahın ardından Başkan Köse, çifte ömür boyu mutluluk, sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Nikah şahitliklerini Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 22 ve 23. Dönem Karabük Milletvekili ile eski Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 23 ve 27. Dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu ile gelin ve damadın yakınları yaptı.

Nikah töreninin ardından davetliler genç çifti tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu. Ünal ve Sürmen aileleri de bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilerle yakından ilgilenerek katılımları dolayısıyla teşekkür etti.