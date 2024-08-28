İş yerini saran sarmaşığın kökü bulunamıyor - Son Dakika
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İş yerini saran sarmaşığın kökü bulunamıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir iş yerini saran sarmaşığın kökü bulunamıyor. Kışın kuruyan, yazın tekrar yeşeren sarmaşık, iş yerine farklı bir renk katıyor.

28.08.2024 23:26
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İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar

Kışın kuruyan, yazın yeniden yeşerip iki katlı iş yerini saran sarmaşığın kökü ortada yok

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki esnaf, iki katlı iş yerinde saran sarmaşığın kökünü bulamamanın hayreti içinde.

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kemal Zeytinoğlu caddesinde av malzemeleri satan işyeri sahibi İsa Gündüz, "Bundan 2 yıl önce işyerimizde bir sarmaşık belirdi. Kışın kuruyor, yazın yine ortaya çıkıyor. Kökünü bulamıyoruz. Dışarıda da içeride de kökü yok. Hayretler içerisindeyiz. İşyerimize ayrı bir renk kattı. Gelen müşterilerimiz de şaşırıp nasıl olduğunu soruyor" dedi.

İş yeri komşusu Tahsin Kiriş ise, "İsa kardeşim benim kapı karşım, dükkan komşum oluyor. İş yerini saran sarmaşık onu da bizi de hayli şaşırtıyor. Ne içeriden ne de dışarıdan sarmaşığın kökünü bulamadık. Dükkanın içini de dışını da bu sarmaşık sardı. İsa kardeşim bizi şaşırtmaya devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş yerini saran sarmaşığın kökü bulunamıyor - Son Dakika

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