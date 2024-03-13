İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı - Son Dakika
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Yerel

İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı

İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı

Kahramanmaraş'ta depremde hem evleri hem de iş yerleri yıkılan çift, tekrar konteyner iş yeri açarak hizmet vermeye devam ediyor.

13.03.2024 14:54
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Kahramanmaraş'ta depremde hem evleri hem de iş yerleri yıkılan çift, tekrar konteyner iş yeri açarak hizmet vermeye devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Fatih ve Gamze Bülbül çifti, depremde iş yerlerinin yıkılmasının ardından el ele verip, tekrar döner ve tost yaptıkları konteyner iş yeri açtı.

Öğrencilere, çocuklara ve halka ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Gamze Bülbül, "Kahramanmaraş'ta o büyük depreme ben de yakalandım. Evimiz yıkıldı, çok şeyler atlattık. Dükkanımız vardı, ağır hasar aldı. Bize bir konteyner verdiler. Eşimle buradayız. Döner dükkanı açtık ve işletiyoruz. Burada çocuklara, öğrencilere, gelen halka elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eşimle sırt sırta verdik. Eşim daha önce bir rahatsızlık geçirdi. Burada eşime destek amaçlı, elimden geleni yapıyorum. Ben ev hanımıydım. Eşim rahatsızlık geçirince eşimi yalnız bırakmamak için elimden ne gelirse, çay olsun, temizlik olsun yapıyorum. İnşallah deprem sonrası yaşadığımız acılar geçsin, unutalım. Daha güzel günler gelsin. O kötü günleri depremi hatırlamayalım. Depremzedeler şu an çok zor ve kötü günler geçiriyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı - Son Dakika

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