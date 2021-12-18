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İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı

18.12.2021 15:20
İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün önde gelen işadamlarından Erhaller Demirçelik kurucusu Erdal Erhan son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'ün önde gelen işadamlarından Erhaller Demirçelik kurucusu Erdal Erhan son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon- Sürmene eşraflarından olan ve Karabük'ün önde gelen işadamlarından Erdal Erhan, yaşlılığa bağlı olarak dün vefat etti. İşadamı Erhal için Karabük Ulu Camii'de cenaze töreni yapıldı.

Törene Erdal Erhan'ın ailesi ve yakınlarının yanısıra, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, işadamları ve çok sayıda vatandaş kaltıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Erdal Erhan, öğlebeli aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı
İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı
İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı
İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı

Ulu Camii, Sürmene, Karabük, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İşadamı Erdal Erhal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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