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İşbirliği için imzalar atıldı - Son Dakika

İşbirliği için imzalar atıldı

18.11.2021 12:18
İşbirliği için imzalar atıldı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'yle staj ve eğitim desteği konularını içeren iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'yle staj ve eğitim desteği konularını içeren iş birliği sözleşmesi imzaladı.

İki kurumun koordineli şekilde çalışmaları ve Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nün de onayı ile imzalanan protokol; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık programı öğrencilerinin zorunlu stajlarını İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde yapmaları, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün de Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bölüm derslerine eğitmen desteği sağlaması konularını kapsıyor.

Ziyaret esnasında iki kurum arasında geleceğe yönelik iş birlikleri ile Nüfus ve Vatandaşlık programı öğrencilerine katkı sağlayabilecek konular üzerinde de istişarelerde bulunuldu.

İmzalanan iş birliği protokolünün her iki kurum için de hayırlara vesile olmasını temenni eden Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada; "Protokolün hazırlanması sürecinde yoğun gayret ve iş birlikleri sebebiyle Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yıldız Altınkoç ile Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Murat Üstünel ve Öğretim Görevlisi Erdem Akdemir'e teşekkürü bir borç biliyoruz. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak Üniversitemizin 'Değer Üreten Üniversite' sloganı çerçevesinde sektörün önde gelen kurumları ve yetkilileri ile ortaklıklarını artırarak devam ettirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Düzce Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İşbirliği için imzalar atıldı - Son Dakika


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