İşçi Apartmana Temiz Girdi

Yerel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması yapan işçi, kirli ayakkabılarını çıkarıp apartmana öyle girdi. O anları görüntüleyen vatandaş, işçiye teşekkür etti.

İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Kula Sokak'ta altyapı çalışması yapan elektrik firmasına bağlı taşeron firma işçilerinden biri, apartmandaki sorunu çözmek için binaya yöneldi. Ayakkabıları kirli olan işçi, ayakkabılarını çıkarıp apartmana girerek kontrol yaptı. O anları görüntüleyen bir vatandaş, işçiye teşekkür etti. - BURSA