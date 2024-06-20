İşe giderken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İşe giderken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan otomobille çarpışan 60 yaşındaki motosikletli ağır yaralandı. Kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından kalp masajı ile hayata döndürülen adam kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

20.06.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşe giderken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan otomobille çarpışan 60 yaşındaki motosikletli ağır yaralandı. Kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından kalp mesajı ile hayata döndürülen adam kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesinde seyir halinde olan otomobil ile motosikletli çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan 60 yaşındaki Salih Altınkaya savruldu. Altınkaya ağır şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Altınya'ya kalp mesajı yaptı. Uzun uğraşlar neticesinde kalbi çalışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletli şahıs, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Altınkaya'nın güvenlik görevlisi olduğu, işe gitmek için yola çıktığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnceleme, Kartepe, Kocaeli, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşe giderken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
18:46 Çanakkale’nin Ezine İlçesinde Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
18:01 Son saniyede gelen hayat öpücüğü Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 19:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: İşe giderken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement