Geçen hafta Çarşamba günü maaş çekme ve işe gitme bahanesiyle evinden ayrılan Alim Dayı telefonunu kapatıp ortalıktan kaybolmuştu. Dayı'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Bolu 'da madende çalıştığı öğrenilen gencin yaklaşık 6 gün sonra evine döndüğü öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 'İşe gidiyorum' diye ortadan kaybolmuştu, 6 gün sonra evine döndü - Son Dakika

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