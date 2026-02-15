IŞİD Operasyonunda 10 Tutuklama

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik olarak haklarında adli işlem yapılan ve mal varlığı dondurulan şahıslara çeşitli adlar altında para transferi gerçekleştirdikleri ve örgütle irtibatlı oldukları yönünde tespitler bulunan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.