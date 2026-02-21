Isıtan Eller Projesi Elazığ\'da

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Isıtan Eller" projesi kapsamında İstanbul'dan gönderilen atkı, bere, eldiven, kalemlik ve tişörtler, Elazığ'da ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde, İstanbul'daki yurtlarda kalan öğrenciler tarafından el emeğiyle hazırlanan atkı, bere, eldiven, kalemlik, tişört ve çeşitli hediyeler Elazığ'a gönderildi. Gönderilen hediyeler, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Harput KYK Kız Yurdu öğrencileri tarafından Sivrice Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. El emeği ürünlerin üzerine yazılan notlar ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Yapılan desteğin öğrenciler açısından büyük anlam taşıdığını belirten Sivrice Atatürk İlkokulu Müdürü Mahmut Bakır, " İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılan atkı, bere, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler okulumuza ulaştı. Son derece mutlu olduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin göndermiş olduğu hediyeler, beraberliğimizin en güzel örneği olmuştur. Öğrencilerimiz için yapılan yardımlar, onların eğitim hayatına katkı sunarken aynı zamanda paylaşma ve sorumluluk duygularını da geliştirmiştir. Okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi öğrencisi Leyla Kurnaz, "İstanbul ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri vasıtasıyla düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyorum. İstanbul'daki yurtlarda kalan arkadaşlarımızın el emeğiyle hazırladığı atkı, bere, eldiven ve diğer hediyelerin dağıtımını gerçekleştirdik. Üzerlerine yazılan notlar da bizleri ayrıca duygulandırdı. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi öğrencisi İlknur Nas ise projenin dayanışma duygusunu güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duydum. Öğrencilerimiz için hazırlanan hediyelerin ulaştırılmasına katkı sunduk. Bu tür projelerin birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendilerine İstanbul'dan hediye gönderenlere teşekkür eden ilkokul öğrencilerinden Ekin ve Yağız ise keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.